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        Kayseri'de bir evde silah ve tarihi eser ele geçirildi

        Kayseri'de polis ekiplerince bir evde silah, mühimmat ve tarihi eser bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:41
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        Kayseri'de bir evde silah ve tarihi eser ele geçirildi
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        Kayseri'de polis ekiplerince bir evde silah, mühimmat ve tarihi eser bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve tarihi eser bulunduğunu belirledikleri eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada antitank silahı, el bombası, ruhsatsız 8 tabanca ve 6 tüfek, farklı çap ile markalarda 69 fişek, 5 el telsizi, tarihi eser olduğu değerlendirilen 231 sikke, 12 kılıç, 43 mızrak ve ok ucu, 2 taş sütun, miğfer takımı ve 76 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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