Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, "Ne yazık ki istediğimiz sonucu bu maç özelinde elde edemedik. Artık en kısa süre içerisinde bu maçı unutmamız lazım. Önümüzde önemli maçlarımız var. Bu maçlara odaklanacağız." dedi.

Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü galibiyetlerinden dolayı Trabzonspor'u kutladı.

Trabzonspor'un oyunu domine ettiğini belirten Vukas, "Tabiri caizse 'bizi öldürdüler' diyemem. Aslında ilk yarı organize olarak çıktıkları ilk tehlikeli atakta golü buldular. Ne yazık ki biz de ceza sahası içini iyi bir şekilde paylaşamadık. Alanı iyi koruyamadık. Oyuncu rahat bir gol attı. İlk yarı ne yazık ki bu şekilde bitti." diye konuştu.