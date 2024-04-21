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        Kocasinan Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

        Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 225 vatandaşa her ay düzenli olarak glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:54
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        Kocasinan Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
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        Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 225 vatandaşa her ay düzenli olarak glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

        Çolakbayrakdar, 7 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekmektedir. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere düzenli olarak ulaştırıyoruz."

        Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı paketlerin içerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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