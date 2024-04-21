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        Bakan Özhaseki, Erciyes Dağı'ndaki ağaçlandırma töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Orta Vadeli Program'da (OVP) 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:01
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        Bakan Özhaseki, Erciyes Dağı'ndaki ağaçlandırma töreninde konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Orta Vadeli Program'da (OVP) 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz." dedi.

        Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni'ne katıldı.

        Burada konuşan Bakan Özhaseki, Erciyes Dağı'ndaki kayak merkezine gelen ve turnikelerden geçen turistlerin sayısının 2 milyon 100 bin civarında olduğunu söyledi.

        Bu turistlerin esnafa katkısından bahseden Özhaseki, Erciyes'te yapılan çalışmaların önemli olduğunu aktardı.

        Özhaseki, Erciyes'i yeşillendirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar 7 milyona yakın ağaç dikildiğini anımsatarak, fidan dikmenin ve onu büyütmenin kolay olmadığını dile getirdi.

        Türkiye'nin dünyada orman varlığını çoğaltan ender ülkelerden biri olduğunu anlatan Özhaseki, "Şimdi de ağaçlandırma çalışmalarıyla bugün 271 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bunlar bir taraftan elbette ki göze hoşluk verecek. Baktığımız zaman yemyeşil zümrüt gibi bir manzara. Kar yağdığında onun zaten görüntüsü bir başka şekilde hoşluk oluşturacak ama bir taraftan da kirlenen dünyada karbon emisyonlarını çeken, o zehirli atıkları içine doğru alan, emen bir yapıya da kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Seçimlik, mevsimlik insanlar değiliz"

        Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 ilin doğrudan veya dolaylı etkilendiğini, 14 milyon insanın da zarar gördüğünü vurguladı.

        Zararın 100 milyar doların üzerinde olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Şehirlerin bazılarının merkezleri tamamıyla yok olmuş vaziyette. İşte o şehirlerin ayağa kaldırılması için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. Gece gündüz demeden adeta deli gibi çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz, 76 bin kadar konutu teslim ettik. Binlercesi devam ediyor. Bundan sonra da her ay 10,15, 20 bin ev ve konutu depremzedelere vermeye devam edeceğiz. Oradaki insanların evlerine kavuştuklarında, yüzlerindekini görmek en büyük sevincimiz. Bazen hüzünlenenler oluyor ev çıkmadığı için. Onlara diyorum ki merak etmeyin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız söz verdi. Bizde o sözün arkasında duruyoruz. O sözü yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Bu ay çıkmazsa öbür ay çıkar. Olmadı diğer ay çıkar. Merak etmeyin. Deprem bölgesindeki evler bitinceye kadar buradayız. Biz seçimlik, mevsimlik insanlar veya söz verip de kaybolanlardan değiliz. Popülizm peşinde koşup bu ülkeye hiçbir faydası olmayan siyasi gruplardan değiliz. Milletimizi seviyoruz. Tarihe, medeniyetimize ve insanımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz."

        - İstanbul'a Orta Vadeli Program'da 485 milyar liralık destek

        Bakan Özhaseki, tüm Türkiye'deki ne kadar yapı varsa tamamını afetlere ve depreme karşı dirençli hale getirmeye uğraştıklarını belirtti.

        İstanbul için proje açıkladıklarına dikkati çeken Özhaseki, "Orta Vadeli Program'da 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz. Oradaki sorumluluk sahibi belediye başkanının, ilçe belediye başkanlarının umurlarında olmayabilir, ciddiye bile almayabilirler ama bizler sorumluluk sahibi insanlarız. Olabilecek bir afetin nasıl bir sonuç doğuracağını çok iyi biliyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden gerek İzmir'imizi gerek İstanbul'umuzu gerekse afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz." diye konuştu.

        Paris İklim Anlaşması kapsamında taahhütlerin yerine getirileceğini anlatan Özhaseki, sözleşme kapsamında iklim kanunu hazırladıklarını, bu çalışmanın da kısa zamanda meclise geleceğini sözlerine ekledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Milletvekili Murad Cahit Cıngı'nın konuşmalarının ardından Erciyes, Ali Dağı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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