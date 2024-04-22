"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin yolcuları Kayseri'yi gezdi

Dönemin önemli eserlerini yakından görme fırsatı bulan ziyaretçilere, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

Ekspresin tarihi ve turistik 1051 kilometrelik güzergahında Kayseri için ayrılan 3 saatlik mola süresinde yolcular, farklı medeniyetlere ait tarihi yapıları görme imkanı bulurken, Kayseri Kalesi, Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesi'nde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk seferine çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin dönüş yolunda verdiği turistik molalardan birinin Kayseri'de gerçekleştirildiği belirtildi.

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