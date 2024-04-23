Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi sporseverler için kapılarını erken açacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin sporseverler için yaz döneminde kapılarını saat 06.00'da açacağını bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin sporseverler için yaz döneminde kapılarını saat 06.00'da açacağını bildirdi.
Büyükkılıç yazılı açıklamasında, vatandaşların millet bahçesinde hem açık alanda hem de kapalı alanda spor yapma imkanı bulabildiğini, kendilerinin de buna her türlü imkanı sağladıklarını belirtti.
Havaların ısınmasıyla millet bahçesinin açılış saatini 06.00'ya çektiklerini ve kararın yarından itibaren uygulanmaya başlanacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Kayserililer ve sporseverler ne ararsa burada var. Sporseverlerimiz, futbol sahaları, tenis kortları, koşu parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık alan fitnes grupları, BMX parkuru, kaykay pisti, yoga-plates alanlarından faydalanabilir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri çok memnun etmektedir. Sabah sporu yapmak isteyen hemşehrilerimizi de düşünüyoruz, sporu ve sporcuyu teşvik amacı ile millet bahçesinde yaz döneminde spor amaçlı gelecek vatandaşlarımız için sabah 06.00’dan itibaren kapılarını açıyoruz. Millet bahçemiz, sabah 06.00’dan 24.00'a kadar ziyaretçi ağırlayacak."
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