Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi sporseverler için kapılarını erken açacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin sporseverler için yaz döneminde kapılarını saat 06.00'da açacağını bildirdi.

Büyükkılıç yazılı açıklamasında, vatandaşların millet bahçesinde hem açık alanda hem de kapalı alanda spor yapma imkanı bulabildiğini, kendilerinin de buna her türlü imkanı sağladıklarını belirtti.

Havaların ısınmasıyla millet bahçesinin açılış saatini 06.00'ya çektiklerini ve kararın yarından itibaren uygulanmaya başlanacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti: