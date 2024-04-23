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        Öğrenciler 23 Nisan'da otomobile resim çizdi

        Kayseri'de ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Toyota Plaza Aksoy'u ziyaret ederek bir otomobile parmak boya ile resim çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:13
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        Öğrenciler 23 Nisan'da otomobile resim çizdi
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        Kayseri’de ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Toyota Plaza Aksoy’u ziyaret ederek bir otomobile parmak boya ile resim çizdi.

        Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğiyle Toyota Plaza'daki etkinliğe katıldı.

        Öğrenciler kendilerine dağıtılan parmak boyasıyla Toyota Corolla Cross hibrit model araca resim çizip boyadı.

        Toyota Genel Müdür Yardımcısı Bekir Karaman, öğrencilere otomobiller ile ilgili bilgi verdi. Öğrenciler test araçlarını da inceledi.

        Etkinlikte öğrencilere boyama kitabı, kuru boya ve balon hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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