Öğrenciler 23 Nisan'da otomobile resim çizdi

Kayseri’de ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Toyota Plaza Aksoy’u ziyaret ederek bir otomobile parmak boya ile resim çizdi.

Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğiyle Toyota Plaza'daki etkinliğe katıldı.

Öğrenciler kendilerine dağıtılan parmak boyasıyla Toyota Corolla Cross hibrit model araca resim çizip boyadı.

Toyota Genel Müdür Yardımcısı Bekir Karaman, öğrencilere otomobiller ile ilgili bilgi verdi. Öğrenciler test araçlarını da inceledi.