Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi'nin yapılacağı arsa satın alındı

Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi'nin yapılacağı arsanın satın alındığı bildirildi.

Kayseri Ticaret Odası'ndan (KTO) yapılan açıklamaya göre, SS Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ömer Gülsoy, üyelerinin merakla beklediği Buğdaylı Mahallesi'ndeki sanayi sitesi arsası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ile satış sözleşmesi imzaladı.

Livdumlu’nun makamında gerçekleştirilen törene, kooperatif yönetim kurulu üyeleri Hacı Bekir Kuzucu, Erol Sırıklı, Mustafa Okutan, kooperatif mali müşaviri Ahmet Tural ile kooperatif avukatı İzzet Buzkan katıldı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, burada yaptığı konuşmada, şehrin marka değerinin artırılması adına sanayi ve ticaret sitelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

İmara açılması için 19 kurumdan uzun emekler vererek aldıkları "olur" görüşü sonucu Buğdaylı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yakınında bulunan hazine arazisinin bugün satış sözleşmesini Livdumlu ile imzaladıklarını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"En kısa sürede sanayi sitemizin kurulması için çalışmalara başlayacağız. Bu arsanın kooperatifimize verilmesinde başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere kooperatifimize katkıda bulunan Kayseri Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kocasinan Belediye Başkanımız ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kuracağımız sanayi sitesinin üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."