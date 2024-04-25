Kayseri'de park halindeki otomobil yandı

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgut Reis Mahallesi Ertan Sokak'ta park halindeki 38 YE 258 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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