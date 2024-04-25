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        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:03
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        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Turgut Reis Mahallesi Ertan Sokak'ta park halindeki 38 YE 258 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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