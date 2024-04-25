Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandırılacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğaseverler ve fotoğrafçıların gözde mekanlarından Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandıracaklarını bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin daha konforlu deneyim yaşamasını sağlayacak modern tesisin yapımına başladıklarını ifade etti.

Ziyaretçi merkezinin ihalesinin geçen aylarda yapıldığını ve çalışmalara başlandığını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 400 metrekarelik tesisin temel aşamasındayız. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaz sonu itibariyle toplantı salonu, muhtarlık binası ve mescidi ile ziyaretçilerimizin rahat edebileceği bir alanı kazandırmış olacağız. Buradaki güzellikleri görmeye gelen, fotoğraf çekimi yapan, manda birliğinden, Karpuzsekisi'nden, Hürmetçi'den hem alışveriş hem de turizm amacıyla gelen vatandaşlarımızın dinlenebileceği, çayını, kahvesini içebileceği bir alanı da inşallah vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Tesisimiz hem ilçemize hem de ilimize hayırlı olsun."