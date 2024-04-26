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        Başkan Palancıoğlu, AB'nin daveti üzerine Brüksel'de toplantıya katılacak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:32
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        Başkan Palancıoğlu, AB'nin daveti üzerine Brüksel'de toplantıya katılacak
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığına yeniden seçilen Palancıoğlu'nu tebrik etti.

        Program çerçevesinde düzenlenecek olan "Genişleme Günü" etkinliğinde Palancıoğlu, bir konuşma yaparak Türkiye ve AB'deki son gelişmelerin durumuna ilişkin katılımcılara hitap edecek.

        Grotheer'in Palancıoğlu'na gönderdiği davet mektubunda ise şu ifadeler yer aldı:

        "Avrupa Bölgeler Komitesi, Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısını 29 Nisan sabahı gerçekleştirecek. Bu toplantı, 30 Nisan'da ertesi sabah devam edecek Genişleme Günü etkinliği çerçevesinde düzenlenecek. Sizi etkinlikte konuşmaya ve toplantının Türkiye ve AB'deki son gelişmelerin durumuna ilişkin ilk tartışmasında katılımcılara hitap etmeye davet etmekten onur duyuyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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