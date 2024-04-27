Bahşılı'da jandarma mesleği tanıtıldı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma personeli, lise son sınıf öğrencilerine meslekleriyle ilgili seminer verdi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma personeli, lise son sınıf öğrencilerine meslekleriyle ilgili seminer verdi.
Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki seminerde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayṣe Yırtıcı mesleğini tanıttı, Teğmen Ayhan Üzüm de astsubay ve subay olabilmenin ṣartlarını, sınav aṣamalarını, baṣvuru ṣartlarını anlattı.
Öğrencilerin sorularına da cevaplayan personel, iç ve dıṣ güvenliğin sağlamasında jandarmanın görev ve sorumluluğu hakkında da bilgi verdi.
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