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        Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı Kayseri'de düzenlenecek

        Kayseri'de 2-5 Mayıs tarihlerinde Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:58
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        Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı Kayseri'de düzenlenecek
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        Kayseri'de 2-5 Mayıs tarihlerinde Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı düzenlenecek.

        NOBEL Expo Fuarcılık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, makine üreticileri ile imalat sanayisi yöneticilerini buluşturacak.

        NOBEL Expo Fuarcılık'ın, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliğiyle 2-5 Mayıs'ta düzenleyeceği fuarda 28 ülkeden satın alma heyetleri, 20 bin metrekare alanda beğeniye sunulacak 400 makineyi inceleyecek.

        Fuarda ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan ve Rusya gibi Türkiye'nin en çok makine ihracatı yaptığı ülkelerden alıcılar da yer alacak.

        Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Umman ve Ürdün'den de satın almacılar fuarda inceleme yapacak.

        Fuarda mobilya, kapı, pencere, beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi, yedek parça ve savunma sanayi başta olmak üzere 30'dan fazla sektörde kullanılan metal ve ahşap işleme makineleri sergilenecek.

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