Kayserispor Başkanı Çamlı'nın ligde kalacaklarına inancı tam

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor'un düşme gibi bir düşüncesinin, endişesinin hiç olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan son 5 haftada, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor ile karşılaşacaklarını belirtti.

Kayserispor'un ne yaptığını bilen bir takım olduğunu belirten Çamlı, "Son 5 maç. Teknik heyet, futbolcular kenetlendi. Gereğini de yapacaklar. Ben sporcularıma da teknik heyetime de güveniyorum. Kayserispor'un düşme gibi bir düşüncesi, endişesi hiç olmadı, olmayacak da Allah'ın izniyle." diye konuştu.

- "Kayserispor çıkacak, aslanlar gibi mücadele edecek" Bugün Pendikspor'a konuk olacaklarını dile getiren Çamlı, "Futbol, dürüst ortamda, dürüst yönetildiği zaman, kaybedersin kazanırsın hiç sorun yok. Onun için Kayserispor çıkacak, aslanlar gibi mücadele edecek. Maçını da kazanacak ve dönecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu. Şu anda 37 olan puanlarını 40'ın üzerine çıkaracaklarına inandığını belirten Çamlı, "İnşallah 40'ı, 45'i, 48'i de görürüz. Ben buna inanıyorum çünkü bizim takımımız, aslında baktığın zaman çok iyi oyunculardan kurulu bir takım fakat yaşadığımız şanssız sakatlıklar nedeniyle takım biraz gerileme noktasına gitti ama inşallah bundan sonra kalan 5 maçı Kayserispor kendine yakışır şekilde tamamlayıp, bu ligi bu sene bitirecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Her zaman yanlarında olan taraftarlardan, ligin son haftalarında da kendilerini desteklemelerini isteyen Çamlı, şunları kaydetti: "Taraftarımız çok iyi, çok özverili. Deplasmandı, iç sahaydı hiç dinlemeden her maça ilgi gösteriyorlar. İçeride oynayacağımız iki maç var. Karagümrük ve Konya maçında lütfen tribünleri doldursunlar. Takımlarına güvensinler, desteklerini versinler. Önümüzdeki yıllarda da Kayserispor bu şehre çok daha büyük sevinçler yaşatacak. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Kavganın olmadığı, sevgi ve kardeşliğe davet eden statların olduğu, kaos ortamından uzak bir lig diliyorum. Kim şampiyon olursa onu tebrik edip, kim düşerse de ona aynı şekilde üzüleceğimizi ifade ediyorum. Kaosun ve kargaşanın olmadığı, güzel, ülke için, millet için, kardeşliğin sembolü olabilecek ortamların oluşacağı bir sezon diliyorum."