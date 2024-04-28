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        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt yardımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:07
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        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt yardımı yaptı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere günlük doğal süt desteğinde bulunuldu.

        Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen günlük doğal sütler, ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet adreslerine götürülerek haftalık her bir çocuk için 3 litre süt yardımı yapıldı.

        Yardımlar devam ederken şu ana kadar ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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