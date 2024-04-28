Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere günlük doğal süt desteğinde bulunuldu.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen günlük doğal sütler, ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet adreslerine götürülerek haftalık her bir çocuk için 3 litre süt yardımı yapıldı.