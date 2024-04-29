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        Vali Çiçek, Talasgücü Belediyespor futbolcularını kabul etti

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 Yaş Altı Futbol Takımını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:34
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        Vali Çiçek, Talasgücü Belediyespor futbolcularını kabul etti
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 Yaş Altı Futbol Takımını ağırladı.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal ile Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

        Takımı tebrik eden Çiçek, Talas Belediyesinin spora ve sporcuya destek olduğunu belirtti.

        Başkan Yalçın da desteklerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek, 5 yıl önce "sporcu fabrikası" sloganıyla yola çıktıklarını ve bu süreçte 400 sporcuya ulaştıklarını aktardı.

        ASKF Başkanı Önal ise Talasgücü Belediyespor'a başarılarından dolayı kutladı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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