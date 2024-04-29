Vali Çiçek, Talasgücü Belediyespor futbolcularını kabul etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 Yaş Altı Futbol Takımını ağırladı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal ile Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Takımı tebrik eden Çiçek, Talas Belediyesinin spora ve sporcuya destek olduğunu belirtti.