Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adnan Başyiğit (45) idaresindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu Nalçık Bulvarı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin dışına savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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