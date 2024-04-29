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        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:59 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:59
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        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Erva Yıldırım'a (12) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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