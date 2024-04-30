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        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 18 milyon liralık eğitim desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrencisi okuyan ihtiyaç sahibi 4 bin 10 aileye 18 milyon 38 bin lira yardım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:11
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        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 18 milyon liralık eğitim desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrencisi okuyan ihtiyaç sahibi 4 bin 10 aileye 18 milyon 38 bin lira yardım yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere de özel önem veriyor.

        Bu kapsamda, il sınırlarında ikamet eden ve üniversitede öğrencisi okuyan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yılda bir defaya mahsus yapılan sosyal yardımlar sürüyor.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, "üniversitede öğrencisi okuyan aileye destek yardımı" projesi kapsamında 4 bin 10 aileye sosyal destek sağladı.

        Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 4 bin 10 aileye toplam 18 milyon 38 bin lira yardım yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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