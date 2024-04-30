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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:53
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        B.T. idaresindeki 07 LCE 94 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Kaykop Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 RB 750 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü B.T. ile diğer otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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