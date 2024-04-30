Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri Türkiye 4'üncüsü oldu

        Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri, Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri Türkiye 4'üncüsü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri, Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.

        Okul Müdürü Metin Güntay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25-29 Nisan'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye 4'üncüsü olan öğrencilerini kutladı.

        İlk defa il dışında bir turnuvaya katıldıklarını belirten Güntay, beden eğitimi öğretmeni Songül Civelek'i de tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend

        Benzer Haberler

        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        6'ncı kattan düşüp ölen kadının eşi, 2,5 ay sonra tutuklandı
        6'ncı kattan düşüp ölen kadının eşi, 2,5 ay sonra tutuklandı
        Kayseri'de hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki bir kişi yaralandı
        Kayseri'de hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki bir kişi yaralandı
        Fırındaki silahlı çatışmada 3 farklı suçtan iddianame hazırlandı
        Fırındaki silahlı çatışmada 3 farklı suçtan iddianame hazırlandı
        Yumurta fiyatları "mayıs çukuru"na yuvarlandı
        Yumurta fiyatları "mayıs çukuru"na yuvarlandı
        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 18 milyon liralık eğitim...
        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 18 milyon liralık eğitim...