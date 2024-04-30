Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri Türkiye 4'üncüsü oldu
Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri, Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.
Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri, Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.
Okul Müdürü Metin Güntay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25-29 Nisan'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye 4'üncüsü olan öğrencilerini kutladı.
İlk defa il dışında bir turnuvaya katıldıklarını belirten Güntay, beden eğitimi öğretmeni Songül Civelek'i de tebrik etti.
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