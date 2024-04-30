Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri Türkiye 4'üncüsü oldu

İlk defa il dışında bir turnuvaya katıldıklarını belirten Güntay, beden eğitimi öğretmeni Songül Civelek'i de tebrik etti.

Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri, Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.

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