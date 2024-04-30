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        Kayseri'de oda başkanları mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:04
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        Kayseri'de oda başkanları mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, mart ayında ihracatın bir önceki aya göre yüzde 3,06 oranında artarak 323 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

        Bu yılın ilk üç ayına baktıklarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,16 oranında bir artış olduğunu gördüklerini ifade eden Büyüksimitci, ilk üç aylık toplam ihracatlarının ise 924 milyon 852 bin dolar olduğunu kaydetti.

        Mart ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, "Mobilya ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Irak, daha sonra Almanya ve ABD var." ifadelerini kullandı.

        Kayseri'den 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Gülsoy ise ekonomik programdan taviz vermeden yüksek enflasyonun önüne geçmek ve bir an önce fiyat istikrarını sağlamak durumunda olduklarını vurguladı.

        Yalçın da Türkiye’nin ihracat rakamlarının artması için büyük azim ve gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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