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        CHP heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyareti

        CHP heyeti, AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:20
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        CHP heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyareti
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        CHP heyeti, AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, CHP İl Başkanvekili Murat Suzi Ünalan, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve Felahiye İlçe Başkanı Ali Özbay yer aldı.

        Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerel yöneticiler olarak demokrasinin de gereği ayrıştırmadan, ötekileştirmeden şehrimizdeki 16 ilçemizde, 1 milyon 500 bin insanın hepsini bağrımıza basarak hizmet etmeye ve eser belediyeciliğine devam edeceğiz. Şehrimizde birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek hizmet etmeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        CHP heyeti de Büyükkılıç'ı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Ziyarette, ilçelerde yapılacak hizmet ve projeler de konuşuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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