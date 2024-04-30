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        Kayseri Ticaret Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:38
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        Kayseri Ticaret Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Ticaret Odası (KTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, artık önlerinde seçimsiz geçirilecek 4 yıl gibi uzun ve önemli bir zaman dilimi bulunduğunu ifade etti.

        Bunun ülke için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele sürecinde fiyat ve finansal istikrarı sağlamak, öngörülebilirliğin güçlendirilmesi için mevcut ekonomi politikasının devam etmesi gerekiyor. Özel sektör olarak bundan sonraki dönem için en az siyaset kadar önümüzü görmek istiyoruz."

        Gülsoy, 2024 nisan ayında kurulan firma sayısının 151, kapanan firma sayısının ise 52 olduğunu belirterek, 716 tescil, 472 belge ve 358 müzekkere işlemi yapıldığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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