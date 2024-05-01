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        Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:28
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        Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte ikindi saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

        İğdecik ve Yünören mahallelerinde aşırı yağışın ardından meydana gelen su baskınları sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

        Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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