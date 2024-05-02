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        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Metin Kösedağ, göreve yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:32
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        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Metin Kösedağ, göreve yeniden seçildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki genel kurula İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve gazeteciler katıldı.

        Açık oylama ile yapılan seçimde tek aday Kösedağ, başkanlığa yeniden seçildi.

        Kösedağ, yeniden seçildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Herkesin burada olmasından dolayı mutluyum. Önceki döneme nazaran bundan sonraki dönemde daha kucaklayıcı, dışarıda kalan meslektaşlarımızı cemiyetin içine alarak daha katılımcı bir hizmet yarışını hedefliyoruz. Yeni dönemde daha faydalı işler yapmayı diliyoruz." dedi.

        Kösedağ başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde Ahmet Şan, Canan Bayram, Demet Öztürk, Doğan Havur, Dursun Açıkyürek, Kürşat Açıkgöz, Mehmet Yazıcı, Mustafa Duran, Mustafa Gürbüz, Olcay Düzgün, Orhan Canbulatel ve Yüksel Yıkılmaz yer aldı.

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