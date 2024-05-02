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        Kayseri'de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Kayseri'de üniversite öğrencileri, düzenledikleri yürüyüş ile Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'i protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:34
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        Kayseri'de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
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        Kayseri'de üniversite öğrencileri, düzenledikleri yürüyüş ile Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'i protesto etti.

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci Yemekhanesi önünde bir araya gelen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu öğrenciler ile akademisyenler, "Filistin'de zulme dur de", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Nehirden denize özgür Filistin", "Dünya susuyor, insanlık ölüyor" ve "Kudüs'e bin ses, Gazze'ye bin selam" Türkçe ve İngilizce yazılı pankart ve döviz taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, 1948'ten bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

        Çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlarda can verdiği bir soykırım yaşandığını vurgulayan Danacı, "Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.

        ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde geçen hafta öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğine dikkati çeken Danacı, şunları kaydetti:

        "ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Saystop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. 'Kayseri ÜniAK' teşkilatları ve Erciyes Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Colorado Denver Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı duyarlı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve 'Saystop' eylemlerimize ses vermeye devam ediyoruz."

        Kampüs içinde bir süre yürüyen katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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