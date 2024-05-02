Bünyan'daki sosyal tesise MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ismi verildi

Alınan kararın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Metin, "MHP, AK Parti ve İYİ Parti Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli beyefendiye hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Önerge sonrası, MHP, AK Parti ve İYİ Parti'nin oylarıyla tesisin adı Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bünyan Belediyesi Meclis Toplantısı'nda verilen ortak önerge ile Yenice Sosyal Tesisleri'nin adında değişikliğe gidildi.

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