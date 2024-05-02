Büyükşehir Spor AŞ "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenleyecek

Bisikletseverler kendi bisikletleri ile katılabilecek, dileyen vatandaşlar ise Spor AŞ'nin etkinlik için dağıtacağı bisikletleri kullanabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe 16 yaş ve üzeri vatandaşlar kayıt yaptırabilecek,18 yaşından küçük katılımcılar ise velisi nezaretinde katılım sağlayabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde eş zamanlı başlayacak ülke çapındaki organizasyonun Kayseri ayağı Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Yeşilay, "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganı ile 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenleyecek.

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