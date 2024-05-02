Üniversite öğrencileri ERÜ'de gelengilerin yaşam alanına yem bıraktı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, kampüsteki gelengi yaşam alanlarına ve yuva çevrelerine yiyecek bıraktı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayvanları Yaşatma ve Koruma Kulübü öğrenci topluluğu, gelengilerin erken dönemde yaşadığı beslenme sıkıntısının giderilmesi amacıyla besleme etkinliği düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Veteriner Fakültesi ile gelengileri izleme konusunda komite oluşturulduğunu, bu komitenin gelengilerin muhafazası ve popülasyon artışı konusunda birtakım önerilerde bulunduğunu ve raporlar hazırladığını belirtti.