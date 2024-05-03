ERÜ patent tescil başvurusunda ilk 4'te yer aldı

Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 4. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda, 2023 yılının Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Öte yandan ERÜ, Türkiye (TR) Patent Başvuru Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada ve Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında 4. sırada yer aldı.