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        KAYSO'dan Büyükkılıç'a "hayırlı olsun" ziyareti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:20
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        KAYSO'dan Büyükkılıç'a "hayırlı olsun" ziyareti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini makamında kabul etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyüksimitci, yönetimi ile birlikte Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, her zaman sanayicinin ve iş insanının yanında yer aldıklarını belirtti.

        KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Büyüksimitci, Büyükkılıç'ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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