KAYSO'dan Büyükkılıç'a "hayırlı olsun" ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyüksimitci, yönetimi ile birlikte Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, her zaman sanayicinin ve iş insanının yanında yer aldıklarını belirtti.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.