"Küçük Dostlar Kedi Kasabası"nı bir yılda 26 bin 763 kişi ziyaret etti

Kocasinan Belediyesinin "Küçük Dostlar Kedi Kasabası"nı bir yılda 8 bin 892'si aile olmak üzere toplam 26 bin 763 kişi ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı yazılı açıklamada, bütün canlılara karşı sorumlulukları olduğuna dikkati çekti.

"Küçük Dostlar Kedi Kasabası" ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sunduklarını, kedi fobisi olanların da fobilerini yenmelerine katkı sağladıklarını belirten Çolakbayrakdar, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını kaydetti.