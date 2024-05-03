Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden öğrencilere eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Üniversitesi Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine deprem ve yangın anında tahliye, trafik kazalarına müdahale ve yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu ilçesinde Kayseri Üniversitesi Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun daveti üzerine öğrencilere eğitim verdi.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ın katılımı ve destekleri ile öğrencilere itfaiye mesleği de tanıtıldı.