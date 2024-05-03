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        Kayseri Valisi Çiçek'ten Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda öğrencilere Gazze çağrısı:

        Kayseri'de, 5 üniversitenin ortaklığında lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Model Birleşmiş Milletler Konferansı 2024 düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:07
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        Kayseri Valisi Çiçek'ten Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda öğrencilere Gazze çağrısı:
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        Kayseri'de, 5 üniversitenin ortaklığında lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Model Birleşmiş Milletler Konferansı 2024 düzenlendi.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen konferansa 800'e yakın lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

        Vali Gökmen Çiçek, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, yıllarca 21. yüzyılda küreselleşmenin dünyaya barış getireceği, etnik ayrımcılıkların sona ereceği, çevre kirliliklerine çözüm bulunacağı, faşizmin ve ırkçılığın son bulacağının söylendiğini belirtti.

        Maalesef gelinen yüzyılda ne ırkçılığın bittiğini ne de kan ve gözyaşının sona erdiğini söyleyen Çiçek, şunları ifade etti:

        "Dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı akmaya fazlasıyla devam ediyor, mazlumlar öldürülüyor, çevre kirletilmeye devam ediliyor. Emperyalizm bir boyutuyla devam ediyor. Bu yüzden bugün sizin buradan yaptığınız açıklamaların, dünya için Birleşmiş Milletlerin kendi merkezinden yaptığı açıklamadan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya mazlumları, Gazze için onların yaptıkları açıklamaların hiçbir anlamı yok, zaten açıklama da yapmıyorlar. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bugün sürdürülebilir kalkınmayı konuşacaksınız ancak dünyadaki sorunlarla ilgili birçok konuyu masaya yatıracaksınız diye düşünüyorum. Sadece özel okullar değil, devlet okulları da sadece yabancı ülkelerde değil, bizim okullarımız da dünya sorunlarını en iyi şekilde tartışabilir, çözüm önerilerini ortaya koyabilir."

        İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de öğrencileri böyle bir projeye imza attıklarını için tebrik etti.

        7 Mayıs'ta sona erecek konferansta öğrenciler, çeşitli komiteler oluşturarak sürdürülebilir kalkınmayı ve dünyadaki çevre sorunlarını ele alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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