Kayseri'de eşeğin ısırdığı kadın yaralandı
Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Bünyan ilçesinde evine giden E.D. (59), başıboş bir eşeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.D. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredekiler tarafından bir ağaca bağlanan eşek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.
E.D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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