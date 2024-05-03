Kayseri'de eşeğin ısırdığı kadın yaralandı

Çevredekiler tarafından bir ağaca bağlanan eşek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Alınan bilgiye göre Bünyan ilçesinde evine giden E.D. (59), başıboş bir eşeğin saldırısına uğradı.

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