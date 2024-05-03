Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, pas ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
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