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        Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:19
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        Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman, pas ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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