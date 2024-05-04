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        Kayseri'de yolcu treninin hemzenin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:13 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:13
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        Kayseri'de yolcu treninin hemzenin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treni ile İ.G'nin kullandığı 38 AGG 858 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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