Kayseri'de eğitimciler trafik polisinin doğum gününü kutladı

Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bir okula eğitim vermeye gelen trafik polisine doğum günü sürprizi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliğiyle merkezde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Trafikte uyulması gereken kurullar, emniyet kemeri ve trafik ışıklarının önemi gibi bilgilerin aktarıldığı eğitim, amirlikte görevli trafik polisleri Neslihan Acar ve Uğur Sağ tarafından verildi.