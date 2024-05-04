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        Hacılar'da belediye hizmet binası ve hükümet konağı inşaatında sona geldi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımında sona gelinen belediye hizmet binası ve hükümet konağında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:25
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        Hacılar'da belediye hizmet binası ve hükümet konağı inşaatında sona geldi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımında sona gelinen belediye hizmet binası ve hükümet konağında incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, geçen dönem İçişleri Bakanlığı kanalı ile yapımına başlanan belediye hizmet binası ve hükümet konağının inşaatını meclis üyeleriyle birlikte denetledi.

        Daha modern ve işlevsel olan yeni binaların kısa sürede hizmete gireceğini belirten Özdoğan, hizmet binalarının Hacılar ilçesine hayırlı olmasını diledi.

        İnşaatlarda sona gelindiğini belirten Özdoğan, "Sayın Kaymakamımıza ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın en iyi koşul ve şartlarda hizmet alabilmesi için devletimiz, her türlü imkanını seferber etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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