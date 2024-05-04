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        Mobilya kenti Kayseri makine sektöründe de iddialı

        TUNAHAN AKGÜN - Türk mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri, geçen yıl makine imalat sanayisinde gerçekleştirdiği 148 milyon 242 bin dolarlık ihracatını artırarak pazarda söz sahibi olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:37
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        Mobilya kenti Kayseri makine sektöründe de iddialı
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        TUNAHAN AKGÜN - Türk mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri, geçen yıl makine imalat sanayisinde gerçekleştirdiği 148 milyon 242 bin dolarlık ihracatını artırarak pazarda söz sahibi olmayı hedefliyor.

        Mobilyanın yanında elektrikli ev aletleri, çelik kapı ve plastik ürün üretiminin yapıldığı kent, makine ihracatında da ülke ekonomisine katkı sunuyor.

        İç Anadolu'nun önemli sanayi kentlerinden Kayseri, makine sektöründe 2022 yılında gerçekleştirdiği 130 milyon 690 bin dolarlık ihracatını yüzde 13,4 artışla 2023 yılında 148 milyon 242 bin dolara yükseltti.

        Makine imalatında Türkiye'de 14. sırada yer alan kentte, özellikle metal ve ahşap işleme makineleri de üretiliyor.

        Birçok ülkeye ihracat yapan ve sektördeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Kayseri, pazardaki payını artırmayı hedefliyor.

        TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci AA muhabirine, Türkiye'nin 2023 yılında 28,1 milyar dolarlık makine ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, son yıllarda makine imalatı ve ihracatında artış trendinin gözlendiğini söyledi.

        Türkiye'nin hem dünyaya makine ihraç ettiğini hem de iç piyasadaki ihtiyacının büyük kısmını karşıladığını anlatan Büyüksimitci, özellikle teknolojik makine alanında çok güzel bir yola girildiğini dile getirdi.

        Büyüksimitci, Kayseri'de de makine sektöründe çalışma yapıldığını ifade ederek, 2023 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 13,4 arttığına dikkati çekti.

        - Kente yeni firmalar kuruluyor

        Kentte yeni firmaların oluşmaya başladığını kaydeden Büyüksimitci, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kayseri olarak makine sektörünün gelişmesiyle ilgili KAYSO bünyesinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde baktığımızda özellikle talaşlı imalat takım tezgahlarında Türkiye'de ilk sıralardayız. Burada mevcut firmalarımız kapasite artırırken yeni firmalar da oluşmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Kayseri, mobilya ve çelik kapıda olduğu gibi makinede de adını duyuracaktır. Şu anda Kayseri'de ihracat sıralamasında makine sektörü 4. sırada. İnşallah mobilya ve çelik kapıya bu sektörü yaklaştıracağız, zaman içerisinde de geçeriz diye düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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