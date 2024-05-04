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        Melikgazi Belediyesinden ihale

        Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire, 3 dükkan için kat karşılığı yapım ihalesi düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:27
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        Melikgazi Belediyesinden ihale
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        Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire, 3 dükkan için kat karşılığı yapım ihalesi düzenleyecek.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ihalenin 15 Mayıs'ta saat 10.30'da düzenleneceğini bildirdi.

        Kentsel dönüşüm ile vatandaşların hayat standartlarını yükselttiklerini aktaran Palancıoğlu, ömrünü tamamlamış, atıl halde, yaşam alanı olma vasfını kaybetmiş yapıları nitelikli, depreme dayanıklı, konforlu yapılar haline getirdiklerini belirtti.

        Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Çorakçılar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinin kentsel dönüşümle yeni bir çehreye kavuştuğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı, nezih, konforlu yapılarımızda hemşehrilerimizin daha iyi bir yaşam sürmeleri için her detayı düşünerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçemize yeni bir görünüm kazandıracağız. 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da 1 blok 36 daire, 3 dükkan için düzenleyeceğimiz ihaleye katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. Vatandaşlarımızı rahat ettirecek, yüzünü güldürecek kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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