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        Kayserispor-Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, "Bize de puan lazım, Karagümrük'e de puan lazım ama bizim hakkımız bugün galibiyetti. Hepiniz gördünüz, galibiyeti kaçıran taraf biziz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 23:05 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:05
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        Kayserispor-Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, "Bize de puan lazım, Karagümrük'e de puan lazım ama bizim hakkımız bugün galibiyetti. Hepiniz gördünüz, galibiyeti kaçıran taraf biziz." dedi.

        Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kayserispor'un son yılların en güzel futbolunu oynadığını söyledi.

        Centilmence bir mücadele olduğunu belirten Çamlı, "Bize de puan lazım, Karagümrük'e de puan lazım ama bizim hakkımız bugün galibiyetti. Hepiniz gördünüz, galibiyeti kaçıran taraf biziz. Ama olanda hayır var, bir puan iyidir. Rakibiniz olan takımlara yenilmeyeceksiniz. Benim futbolda gördüğüm bu." diye konuştu.

        Kayserispor'un kalan 3 maçını da seyir zevki yüksek oyunlarla, en güzel şekilde oynayıp ligi bitireceğini dile getiren Çamlı, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki yılın planlarını zaten yapmaya başladık. Ben daha önce de söyledim, Kayserispor'un hiçbir gün düşme veya böyle bir şey benim kafamda olmadı. Yönetimimde de olmadı. Ben, arkadaşlarımla beraber, Kayserispor'un gelecek yıllardaki şanlı yürüyüşünün temellerini atmak için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Kayseri şehri, Kayseri'deki Kayserispor sevdalıları hiç endişe etmesin. Kayserispor layık olduğu yerde, bundan sonra hedefleri olan bir Kayserispor'u inşallah bu sahaya sürmeye gayret edeceğiz."

        Desteklerinden dolayı taraftarlara da teşekkür eden Çamlı, onlara en iyisini sunmaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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