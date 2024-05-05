Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kızını kasten öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "6284 Sayılı Kanun'a muhalefet", "kişilerin huzur ve sükunetini bozma" ve "kötü muamele" suçlarından toplam 38 suç kaydı bulunan Y.Y'yi (48) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.