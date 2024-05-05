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        Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 01:19 Güncelleme: 05.05.2024 - 01:19
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        Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kızını kasten öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "6284 Sayılı Kanun'a muhalefet", "kişilerin huzur ve sükunetini bozma" ve "kötü muamele" suçlarından toplam 38 suç kaydı bulunan Y.Y'yi (48) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta, önceki gün, iki katlı evde ikamet eden Y.Y. ile kızı B.E. arasında çıkan kavgada, kız bıçak darbesiyle, baba da başına vurulan taşla yaralanmıştı.

        B.E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken Y.Y ise Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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