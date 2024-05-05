Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı

Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

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