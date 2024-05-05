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        Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı

        Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:42
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        Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı
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        Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı.

        Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

        Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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