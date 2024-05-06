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        Kayseri'de Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlanacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:26
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        Kayseri'de Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlanacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, ihtisas kurs merkezlerinde alınan bilgilerin teoriye dökülmesi ve vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Hobim Arıcılık Projesi hayata geçirildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Hobim Arıcılık Projesi'ne 1600 kişi başvuruda bulunurken, verilen süre içerisinde belgelerini tamamlayan 990 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        Kura sonucunda 500 kişiye 1000 lira katkı payı ödemesi yapılacak, 2 arılı kovan verilecek ve böylelikle toplamda 3 milyon 700 bin lira destek sağlanacak.

        Yarın, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonunda saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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