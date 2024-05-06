Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren firma "Ağız duşu" üretiyor

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, ağız ve diş sağlığı için kullanılan "Ağız duşu" üretti.

Erciyes Teknopark'ta geçen yıl faaliyet göstermeye başlayan şirketin yönetim kurulu başkanı diş hekimi İlhan Karacalar, AA muhabirine, "ağız duşu" adı verilen cihazın dünyada yaygınlaştığını söyledi.

Türkiye'de cihazı "ilk" olarak kendilerinin ürettiklerini söyleyen Karacalar, implant yaptıran, ağzında hibrit veya köprü protezi olanların mutlaka bu ürünü kullanmalarını önerdi.

"Bu alanda bir eksiklik olduğunu tespit ettim. Çin üreterek dünyaya satıyor. Orada bir üretici ayda 400 bin cihaz üretip dünyaya pazarlıyor. Ülkemizin dövizi yurt dışına gitmesin, Türkiye'de kalsın diye niyet edip yola çıktık. Şu anda seri üretimine başladık. Pazarda büyük bir boşluğu dolduracağımıza inanıyorum. Sadece Türkiye'de satmayı değil, başka ülkelere de ihraç etmeyi düşünüyoruz."

ABD'de birçok diş hekiminin tavsiye ettiği cihazı 10 kişilik ekiple ürettiklerini, tasarım, tescil ve "CE" belgesini aldıklarını anlatan Karacalar, şöyle konuştu:

Cihazla diş ipi kullanımına gerek kalmayacağına değinen Karacalar, "Aynı zamanda diş etine masaj yaptığı ve tazyikli su fışkırtarak çalıştığı için diş eti sağlığını da korumuş oluyor. Diş ipi kullanımının riskleri var. Diş aralarına iple girdiğimiz zaman hastalarımızın en çok şikayet ettiği diş etlerinde tahriş ve kanamalar olması. Ağız duşuyla böyle bir şey mümkün değil. Diş aralarındaki gıda artıklarını en iyi temizleyen enstrüman ağız duşudur." ifadelerini kullandı.

Dünya pazarında söz sahibi olmayı arzuladıklarını belirten Karacalar, "28-30 parçadan oluşuyor. Bunun AR-GE'si, üretimi ve değişik tedarikçilerden mal temin etmesiyle 10 milyon liralık yatırım yaptık. Her şeyini biz yaptık ve tamamen yerli bir ürün." dedi.

Karacalar, "Önümüzdeki günlerde bir fuarda ürünümüzü teşhire çıkaracağız ve stant açacağız. Büyük çapta sipariş alacağımızı düşünüyoruz. Geçen sene katıldığımızda prototiplerimizi götürmüştük ve yurt dışından çok olumlu tepkiler aldık. Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Orta Doğu'dan firmalar, Türk malını almayı her zaman tercih edeceklerini ifade etti." dedi.