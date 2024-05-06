Kayseri'de apartmandan ayakkabı çalan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

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