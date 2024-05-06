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        Kayseri'de apartmandan ayakkabı çalan 2 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:42
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        Kayseri'de apartmandan ayakkabı çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

        Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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