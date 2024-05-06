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        Kayseri'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi ihraç emniyet müdürü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:16
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        Kayseri'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi ihraç emniyet müdürü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (52) saklandığı adresi tespit etti.

        Polis ekipleri takibe aldığı A.K'yi otomobiliyle seyir halindeyken durdurarak gözaltına aldı.

        A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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