Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti

        Kayseri'de 4 gün önce babasının bıçakla yaraladığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 4 gün önce babasının bıçakla yaraladığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı B.E. (23), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti!
        Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti!
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        Evlenince düzelir mi?
        Evlenince düzelir mi?
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı!
        Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı!
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!
        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu
        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de midesinde uyuşturucu kapsülü ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de midesinde uyuşturucu kapsülü ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de yabancı uyruklunun mide ve bağırsağından 729 gram sentetik uyuşt...
        Kayseri'de yabancı uyruklunun mide ve bağırsağından 729 gram sentetik uyuşt...
        Kayseri'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
        Kayseri'de "Üniversite Tanıtım Fuarları" başladı
        Kayseri'de "Üniversite Tanıtım Fuarları" başladı