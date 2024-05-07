Kayseri'de babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı B.E. (23), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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